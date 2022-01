Reprodução Bob e Mel

Uma campanha de financiamento coletivo, organizada pelo jornalista Rod Carvalho e pelo fotógrafo Bob Wolfenson, está arrecadando fundos para ajudar uma jovem e promissora fotógrafa, da comunidade do Dendê, no Rio de Janeiro.

Melissa de Oliveira, de 20 anos, é fotógrafa e registra o que vê nas ruas e becos da favela por meio das fotografias. Em maio de 2019, ela começou a fotografar e publicar o cotidiano da comunidade no Instagram.

A menina diz que começou a fazer as fotografias para mostrar um lado diferente do lugar em que vive, já que a mídia tradicional reproduz uma imagem estereotipada da favela. "Eu começei a me intessar por fotografia em 2018 porque eu me incomodava com a forma que a favela é retratada na mídia. Só se mostra o crime, a violência, a pobreza. Como moradora, eu vejo uma riqueza cultural muito grande, uma autenticidade", afirmou Melissa, em conversa com o iG.

"Por conta dessa insatisfação e pelo desejo de mostrar as pessoas daqui, eu resolvi fazer registros fotográficos, aí comecei a me intessar e estudar o assunto pela internet e vídeos no Youtube e, em 2019, eu tive a oportunidade de ganhar minha primeira câmera", complementou.

Melissa, que é nascida e criada na comunidade do Dendê, pensa em dar aulas gratuitas de fotografia na comunidade e ampliar os projetos sociais, que ainda são poucos na área.

"Essa é uma das minhas maiores motivações desde o começo. Eu tenho muita vontade de criar um centro cultural aqui no Dendê. Uma coisa que eu sempre falo é que o Dendê é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, mas fica muito esquecida, os projetos sociais aqui são muito pequenos (...) gostaria de desenvolver uma biblioteca, um curso pré-vestibular, uma oficina de artes, dar aulas de fotografias..."

A campanha

“Tudo começou quando eu fiz a série ‘Arte: Atravessando a Pandemia’ (...) no episódio que falava sobre fotografia, eu escolhi o Bob Wolfenson, que adorou o projeto. Ele (Bob) me sugeriu o nome da Mel porque tinha fotografado ela para um ensaio especial de 50 anos da carreira dele, então ela encaixou perfeitamente com o que eu queria”, afirmou Carvalho ao iG.

Ele afirmou que após a gravação do episódio com o Bob e a Melissa, ele teve a ideia de fazer a vaquinha virtual para ajudar a menina a prosseguir na carreira, uma vez que os equipamentos da garota eram mais simples.

“O crowdfunding foi uma surpresa para a Mel. Ela tem uma câmera mais simples, a ideia é conseguir uma câmera mais moderna para ela conseguir alavancar a carreira. O Bob topou a ideia e aí nós fizemos o vídeo e criamos o site para a campanha”, disse Carvalho.

"Quando dissemos pra ela da campanha foi um dos melhores dias, ela chorava, gritava de emoção, a família ficou super feliz. Ela brinca que nos somos os paizões", completou.

A campanha já conseguiu o corpo da câmera com a família de Bob Wolfenson, que é uma referência para Melissa. O objetivo agora é arrecadar dinheiro para comprar a lente e as baterias do equipamento. Para ajudar, basta acessar o site da campanha clicando aqui.