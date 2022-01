Reprodução Primeira-dama de Equador (RN) Késsia Cristina morreu em um acidente de trânsito

A primeira-dama do município de Equador, município do Rio Grande do Norte, Késsia Cristina, morreu nesta quinta-feira (6) após um acidente de carro na BR-226, entre os municípios de Serra Caiada e Bom Jesus. Além de Késsia, que dirigia o veículo, estavam a mãe dela, que teve apenas ferimentos leves, e uma amiga, que fraturou a costela, perfurou o pulmão e se recupera de cirurgia de emergência.

O carro de Késsia Cristina, que viajava para Natal para buscar a filha, colidiu de frente com outro veícullo. O acidente deixou destroços pela pista.

A esposa do prefeito de Equador foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, mas não resistiu.

A Polícia Rodoviária Federal não deu detalhes sobre o estado de saúde dos ocupantes do outro veículo envolvido no acidente.



Késsia era esposa do prefeito de Equador, Cletson Rivaldo (PSD) e professora. A prefeitura do município publicou nota de pesar nas redes sociais.

"Deixa um legado de boas ações, trabalho, educação e de empenho com o serviço público", conclui a nota.

"Perdi metade de mim hoje. Te amamos, minha galega, e estamos de corações partidos. Késsia, amor de nossas vidas", escreveu o prefeito Cletson Rivaldo.