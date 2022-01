Reprodução Presídio

O maior sistema prisional do país agora tem chuveiros com água quente para os detentos em todas as 179 unidades do estado de São Paulo. Há três anos, somente 18 unidades para presos com comorbidades eram equipadas.

O Governo de SP atingiu a meta com investimento de R$ 11 milhões, cortando custos de instalação usando mão de obra da Secretaria de Administração Penitenciária e dos próprios presidiários. A estimativa inicial da iniciativa era de R$ 37 milhões, mais que o triplo do valor efetivamente gasto pela gestão paulista.