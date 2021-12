Foi dada a largada para a contagem regressiva: faltam apenas 3 dias para o grande sorteio da Mega da Virada 2021 . A edição deste ano já entrou para a história com o maior prêmio estimado desde o início de suas atividades – nada mais, nada menos que R$ 350 MILHÕES!

O sorteio acontece já nesta sexta-feira (31), às 20h (horário de Brasília). Ainda não fez a sua aposta? Não precisa se desesperar! Com o Mega Loterias , você realiza apostas até minutos antes do sorteio, com muita praticidade e vantagens imperdíveis. Veja como é fácil:

Como apostar na Mega da Virada

Com o Mega Loterias, você pode jogar individualmente com a opção “Monte seu Jogo ”, ou então apostar em grupo com os “Bolões” estratégicos. Para garantir sua participação, basta selecionar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante virtual.

Seis números são sorteados por concurso e contemplam três faixas de premiação: Quadra (quatro acertos), Quina (cinco acertos) e Sena (seis acertos), faixa do prêmio máximo. Quanto mais números apostar, maiores são as chances de ser premiado. Em contrapartida, maior é o valor do volante (cartela de aposta).

Quais foram os últimos resultados da Mega da Virada?

A Mega da Virada está sempre batendo os próprios recordes e pagando os maiores prêmios da Caixa. Confira, a seguir, os últimos resultados dessa loteria que é paixão nacional.

2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42

2019: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

2018: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33

2017: 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37

2016: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

Quando será o sorteio da Mega da Virada?

O sorteio será realizado nesta sexta-feira (31), às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelos canais abertos de TV.