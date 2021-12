Quem ama apostar nas loterias certamente já está sem unhas e com as expectativas lá em cima para a Mega da Virada 2021 . Isso porque nesta sexta-feira (31), daqui a apenas quatro dias, a loteria mais famosa do país vai sortear um super prêmio de R$ 350 milhões, o maior da história das loterias nacionais.

As apostas já estão disponíveis e ficarão até minutos antes do sorteio no portal Mega Loterias . No site especializado em loterias pela internet, a aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Mas o apostador também pode concorrer à bolada através de bolões exclusivos disponíveis no site a partir de R$ 10.

Vale lembrar que o pré-requisito básico para levar a bolada é "prever" as seis dezenas que serão reveladas a partir das 20h (horário de Brasília) no concurso especial 2440 da Mega-Sena.

Como jogar na mega da virada pela internet?

Com a popularização da Mega da Virada ao longo dos anos, tornaram-se inevitáveis as filas ao redor das casas lotéricas, especialmente agora, com a proximidade do sorteio. Agora me diz, tem coisa mais desagradável do que perder tempo no dia mais festivo do ano?

Para evitar dor de cabeça, confira o passo a passo sobre como apostar na Mega da Virada com o Mega Loterias. É fácil, rápido e divertido!

Faça seu cadastro no site (passo a passo aqui ) ou login;

Clique em “MV” (Mega da Virada) no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Mega da Virada” no menu expandido;

Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números no “Monte Seu Jogo”

Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

Finalize a sua compra;

Acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário

Quais os métodos de pagamento aceitos para jogar na Mega da Virada?

O Mega Loterias oferece aos seus usuários diversas formas de pagamento, justamente para não deixar ninguém de fora dos grandes sorteios das loterias por falta de opção.

No site é possível pagar por sua aposta na Mega da Virada 2021 (e nos demais sorteios) com Créditos Mega Loterias, boleto bancário, transferência bancária, cartão de crédito, com Pix e até mesmo com Ame Digital, opção que garante cashback para novas apostas dentro do site.

Quando vai ser o próximo sorteio da Mega da Virada e onde vejo o resultado?

Como dissemos anteriormente, o tradicional concurso da Mega da Virada será realizado no dia 31 de dezembro (sexta-feira), a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio estimado para esta edição é de R$ 350 milhões, o maior da história das loterias do Brasil.

É importante ressaltar que todas as apostas realizadas no Mega Loterias são validadas pelo time junto a uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. O sistema garante que qualquer jogo realizado no site será registrado oficialmente e participará do concurso escolhido.

Assim que os concursos forem realizados, todas as apostas serão conferidas pelo Mega Loterias. O site se responsabiliza por conferir todos os resultados e garante 100% de efetividade para informar os vitoriosos em primeira mão!

Pensa que as vantagens acabaram por aí? Ainda tem mais! Logo após a apuração dos concursos, o Mega Loterias envia os resultados dos sorteios por e-mail e comunica quem foi premiado.