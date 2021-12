Reprodução Grave acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (27), na curva de Donana, em cima da ponte, na Baixada Campista

Morreu no Hospital Ferreira Machado (HFM), a criança envolvida em um grave acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (27), na curva de Donana, em cima da ponte, na Baixada Campista, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A colisão envolveu dois carros. Cinco pessoas foram levadas para o Hospital Ferreira Machado (HFM), mas a criança, uma menina de 1 ano e 8 meses, morreu na manhã desta segunda.

Permanecem internados: um homem de 29 anos, com fraturas em membros inferiores, uma mulher de 20 anos, com fratura no braço direito e trauma na cabeça; e uma mulher de 29 anos, que passou por cirurgia e teve múltiplas fraturas no tórax, fratura na cervical, além de hemorragia sem gravidade no abdômen. Os três estão em estado de saúde estável, segundo a unidade de saúde. Uma quinta vítima, um homem de 42 anos, foi atendido e liberado.

Populares em redes sociais divulgaram que uma moto estaria envolvida no acidente, mas no local, de acordo com o chamado para o Corpo de Bombeiros, só foi informado a colisão entre dois carros. O caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia do Centro de Campos dos Goyatcazes.