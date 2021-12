Reprodução/Twitter O ministro Luís Roberto Barroso também estava ao lado do jornalista Heraldo Pereira

O ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, apareceu cantando e dançando em vídeo gravado no último sábado (18). Ele estava no palco de uma festa de casamento ao lado do cantor Diogo Nogueira e do jornalista Heraldo Pereira.

A festa aconteceu na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. No vídeo, é possível ver Barroso cantando a música Aquarela Brasileira, de Martinho da Vila:

Sem máscaras,Ministro Barroso e “Jornalista” da Globo Heraldo Pereira literalmente sambando na cara dos Brasileiros,ao som de Diogo Nogueira



Fique em Casa,Use Máscara e Vacine seu filho!



Nunca foi sobre Saúde…🤡





O vídeo está circulando nas redes sociais com várias críticas ao ministro que não está usando máscara e nem praticando o distanciamento social. No início de novembro, o estado de São Paulo liberou shows em pé, baladas e eventos com 100% de público.