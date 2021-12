Quem nunca perdeu a chance de ficar milionário na loteria por falta de tempo para chegar em uma casa lotérica? Isso é bem comum nos dias de hoje e já tem uma solução: apostar pela internet. O processo é muito simples e o Mega Loterias vai te ensinar como jogar na Mega da Virada pelo celular, sem precisar sair de casa e pegar longas filas, ainda mais nesta época de Mega da Virada!

Agência Brasil Mega-Sena

+ Acesse o Mega Loterias e aposte sem sair de casa

Como Jogar na Mega da Virada pelo Celular?

Para jogar na Mega da Virada pelo celular basta acessar o Mega Loterias , a sua loteria online 24 horas por dia. Aqui, você escolhe seus números e aposta com as melhores formas de pagamento, tudo através de um smartphone na palma da mão. Você também pode usar tablet ou um computador para jogar na Mega e em todas as outras loterias oficiais da Caixa.

Para aumentar as chances de ser premiado, o Mega Loterias oferece uma série de bolões da Mega da Virada. Com eles, você aposta com dezenas, centenas e até milhares de jogos de uma só vez, pagando um preço bem mais barato. Em caso de vitória, o prêmio é dividido igualmente entre as cotas do bolão.

Para fazer a sua aposta na Mega da Virada clique aqui . Depois, é só seguir as instruções, escolher como quer apostar e os recursos do Mega Loterias que quer utilizar para deixar a sua vida ainda mais fácil!

Como Jogar na Mega da Virada pela internet passo a passo?

A seguir, confira o passo a passo para apostar na Mega da Virada pela internet com o Mega Loterias. É rápido, prático e seguro!

Faça seu cadastro no site (passo a passo aqui ) ou login;

Clique em “MV” (Mega da Virada) no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Mega da Virada” no menu expandido;

Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números no “Monte Seu Jogo”;

Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

Finalize a sua compra;

Acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário.

Como jogar na Mega da Virada pelo celular e ganhar?

Não existe fórmula mágica que garanta que você vai ganhar na Mega da Virada. Se encontrar isso em algum lugar, saiba que é golpe e não caia nessa! O que você pode fazer é jogar com estratégia, utilizando técnicas que resultam em apostas com maior tendência a darem certo. No entanto, o fator sorte sempre será determinante para ficar milionário e mudar de vida.

No Mega Loterias, os bolões da Mega da Virada são projetados por especialistas em jogos lotéricos. As opções no site são baseadas em conceitos como fechamentos e desdobramentos, além de estatísticas gerais da loteria.

Isso sem falar no grande volume de jogos, que, é claro, aumenta demais as suas chances. Escolha um, clique no ícone de olho ao lado para entender tudo o que ele oferece e compre cota (s) para apostar com a galera!