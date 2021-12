Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

Os dias sem pancadas de chuva voltam a marcar a previsão do tempo. O domingo (19) terá céu aberto na maior parte do dia e chuviscos isolados na capital. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 17ºC e a máxima de 25ºC.

Leia também Susto: cachorro sai para passear e retorna com osso humano em Londrina

As chuvas fracas e isoladas devem ocorrer no final da tarde em alguns bairros da capital. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 45% e 90%.