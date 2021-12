Ichiro Guerra/PR Jaburu

Um motorista embriagado furou o bloqueio de segurança do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, Hamilton Mourão, na madrugada deste sábado. De acordo com a Secretaria de Comunicação da presidência (Secom), o veículo só parou após ser atingido por um tiro no pneu.

Por volta de 1h30 da madrugada, um carro na contramão invadiu a área de segurança do palácio. Segundo a Secom, o veículo estava "em velocidade incompatível com o perímetro de segurança".

"Imediatamente, os sentinelas adotaram os procedimentos padrão de alerta e de segurança, os quais não foram respeitados pelo condutor", diz a nota.

A segurança do Palácio acionou policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal que levaram o motorista para o Instituto Médico Legal (IML) e em seguida para delegacia da Polícia Federal. Segundo o comunicado, o motorista estava "visivelmente embriagado".

O GLOBO entrou em contato com a PF para apurar detalhes sobre o caso, mas não obteve resposta.