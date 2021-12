A Mega-Sena se despede hoje de 2021. A missão da loteria está quase concluída, depois de mais um ano repleto de grandes sorteios, da realização de sonhos e da entrega de prêmios milionários. Antes do "adeus" temporário, porém, a loteria realiza neste sábado (18) sorteio com R$ 3 MILHÕES de prêmio estimado.

Agência Brasil Mega-Sena

Isso marca o fim dos sorteios regulares e início das vendas exclusivas da Mega da Virada , que reserva o maior prêmio da história das loterias nacionais. A partir deste domingo (19), as apostas serão direcionadas para o sorteio especial de réveillon.

As apostas para ambos os sorteios já estão disponíveis no Mega Loterias, site especializado no ramo lotérico.

Como apostar na Mega-Sena

Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 15 números em um universo de 60 disponíveis no volante do jogo. A aposta mínima pressupõe a escolha de seis dezenas, mas há a possibilidade de adicionar mais números à aposta para aumentar as chances.

A cada dezena adicionada no volante, as chances aumentam consideravelmente. Porém, o custo total da aposta também vai variar de acordo com a quantidade de números jogados.

E mesmo que não exista uma fórmula mágica que garanta a vitória na Mega-Sena, existe um tipo de aposta, mais estratégica, que pode encurtar a distância entre os prêmios milionários da loteria e seus apostadores; confira abaixo.

Bolões Mega-Sena

No Mega Loterias , os bolões da Mega-Sena são projetados por especialistas em jogos lotéricos. As opções no site são baseadas em conceitos como fechamentos e desdobramentos, além de estatísticas gerais da loteria.

Leia Também

Isso sem falar no grande volume de jogos, que, é claro, aumenta demais as chances na loteria e na economia proporcionada pelos bolões. Afinal, o bolão é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo, dividindo assim o custo da aposta e também a premiação, caso o grupo seja contemplado.

Apostas antecipadas Mega da Virada 2021

Ainda que as apostas exclusivas para a Mega da Virada tenham início apenas neste domingo (19), já é possível garantir a participação no super sorteio do dia 31 de dezembro com o Mega Loterias.

Historicamente, a Mega da Virada é responsável pela entrega dos maiores prêmios lotéricos. Porém, o prêmio da próxima edição - estimado em R$ 350 milhões - jamais foi alcançado pelas demais loterias nacionais.

Jogar na Mega da Virada é como jogar na Mega-Sena. A dinâmica de jogo é exatamente a mesma, mas vale ressaltar que diferentemente dos concursos regulares, a loteria especial tem um grande diferencial: ela não acumula.

Sendo assim, para faturar a bolada de R$ 350 milhões é preciso acertar as seis dezenas sorteadas; e caso não haja nenhuma aposta vencedora com esta pontuação, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina (cinco dezenas), ou em último caso, entre aqueles que marcarem a quadra (quatro dezenas).

A tradicional aposta de final de ano ficou muito conhecida por seus prêmios astronômicos, que acabam ocasionando também longas filas nas agências lotéricas de todo o país. No entanto, foi-se o tempo em que era preciso se deslocar até uma casa lotérica para jogar na loteria.