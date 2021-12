Pablo Jacob / Agência O Globo Jair Renan Bolsonaro

Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro, faltou ao depoimento na Polícia Federal sobre o inquérito que investiga supostos pagamentos de vantagens indevidas por empresários.

Segundo o seu advogado, Frederick Wassef, ele não compareceu porque estava doente. “Renan Bolsonaro está de cama e tomando antibiótico. Foi vítima desta nova virose que se espalhou por Rio de Janeiro e São Paulo e que lotou todos os hospitais”, afirmou ele, em entrevista ao Metrópoles.

O inquérito em questão investiga se Jair Renan recebeu vantagens de empresários com interesses em contratos com a Administração Pública Federal e Distrital. Entre as suspeitas está a de que a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia promoveu articulações entre a Gramazini Granitos e Mármores Thomazini. Jair Renan chegou a ganhar um carro elétrico avaliado em cerca de R$ 90 mil.

Para o advogado do filho do presidente, a ação é baseada em “fake news” feita pelo deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP). “Flávio Bolsonaro também já foi vítima deste parlamentar comunista que, usando deste mesmo modus operandi, tentou jogar a máquina pública contra o Senador. Já existe boletim de ocorrência pelo crime de denunciação caluniosa contra Ivan Valente, tendo como vítima Flávio Bolsonaro. Em breve existirá outro contra Ivan Valente”, afirmou Frederick Wassef.