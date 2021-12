Estamos cada vez mais próximos do grande sorteio da Mega da Virada 2021! Com o maior prêmio em toda a sua história, estimado em R$ 350 milhões, as apostas para a loteria especial de fim de ano já estão disponíveis no Mega Loterias . Veja como antecipar a sua participação e turbinar seus jogos!

Agência Brasil Mega-Sena

Monte seu jogo

A dinâmica de aposta para a Mega da Virada é muito semelhante à sua vertente regular, a Mega-Sena. Para jogar, basta escolher de 6 a 15 dezenas dentre as 60 disponíveis no volante de apostas. Caso prefira, o jogador pode optar pela “Surpresinha”, onde o sistema escolhe os números automaticamente.

Bolões

Para os apostadores mais ousados, os bolões são uma boa pedida, sendo uma maneira prática e segura para aumentar as chances de premiação na Mega da Virada. No Mega Loterias você encontra uma lista com os melhores bolões lotéricos, desenvolvidos por especialistas e que permite aos jogadores realizem apostas certeiras com um investimento mais em conta.

Mais do que uma aposta volumosa – com número de cotas e apostas variadas, os bolões possuem, em sua composição, diferentes técnicas e estratégias de jogo que aumentam matematicamente as probabilidades de premiação. Separamos alguns dos melhores bolões pra você já garantir a sua fatia do prêmio na Mega da Virada:

Bolão de R$ 15

No bolão XXAT-SP foram selecionadas todas as 60 dezenas do jogo e distribuídas aleatoriamente em 225 cartões de 7 dezenas cada. São 1785x mais chances de ganhar por apenas R$ 15 a cota.

Bolão de R$ 30

O bolão XXAP-SP é composto por 1 cartão de 10 dezenas, mais 10 cartões de 9 dezenas cada e outros 105 cartões de 8 dezenas cada. São 940 dezenas no jogo, que aumentam em 3990x as chances de ganhar e garantem premiações multiplicadas pela bagatela de R$ 30 a cota.