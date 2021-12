Divulgação/Corpo de Bombeiros de São Paulo Tromba d'água surpreendeu banhistas em cachoeira de Lavrinhas, no interior de São Paulo

O Corpo de Bombeiros informou que a última vítima que ainda estava desparecida após tromba d'água em Lavrinhas, interior de São Paulo, foi encontrada na manhã desta segunda-feira (13). A mulher de 21 anos estava desaparecida desde o acidente na cachoeira no último domingo (12) .

A busca pela jovem precisou ser adiada para hoje, em vista da dificuldade de resgate no local. O Corpo de Bombeiros havia anunciado mais cedo que as buscas seriam feitas com drones, além das equipes distribuídas pela região.

No twitter, eles informaram que a jovem de 21 anos foi encontrada já sem vida. No total foram 4 vítimas fatais e 16 pessoas resgatadas com vida.

Informamos que foi localizada a pessoa desaparecida na região do município de Lavrinhas, no Rio do Braço, vítima fem., 21 anos, infelizmente em óbito. No total foram 4 vítimas fatais, e 16 pessoas retiradas de local de risco e deixadas em local seguro. #193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 13, 2021