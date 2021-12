Governo da Bahia Graer realiza o resgate da população na região sul da Bahia

Já são 25 os municípios em situação de emergência nas regiões sul e extremo sul da Bahia, segundo os decretos homologados e publicados no Diário Oficial. O estado entrou no 4º dia seguido de chuvas e alagamentos por conta de ciclone tropical que se formou no oceano Atlântico.

Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), algumas regiões de Itamaraju estão sem fornecimento de energia elétrica por causa das comunidades que estão ilhadas. Pela manhã, equipes de restage ficaram ilhadas em Jucuruçu e Guaratinga.

Segundo a o Governo do Estado, 80 militares do Corpo de Bombeiros atuam no resgate das vítimas e no apoio às comunidades. Em Jucuruçu, com auxílio da população, foram improvisados acessos para as viaturas distribuírem cestas básicas.

A operação conta com o apoio de dois helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer).

Nas últimas horas, os militares verificaram o estado da ponte, no município de Itamaraju, e também atenderam ocorrências de desabamento em Várzea Alegre e Novo Prado, município de Prado. Gestantes e pessoas com comorbidades, em especial aquelas que fazem tratamento de hemodiálise, são prioridade no atendimento.

Ontem (11), o Governo Federal reconheceu a situação de emergência em edição extra do Diário Oficial da União.

Os municípios afetados no extremo sul são: Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçú, Medeiros Neto, Mucuri, Prado, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda. No sul são: Mascote, Itacaré, Itabuna, Ilhéus, Canavieiras, Camacan e Belmonte. Em outras regiões, tem também Apuarema, Conceição do Almeida, Caetanos, Encruzilhada, Ibicuí, Ipiaú, Itambé, Itaquara, Jequié e Macarani.