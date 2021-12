Reprodução Chuvas fortes na Bahia deixam o sul do estado em situação de emergência climática

Nesta quinta-feira (9), a região do extremo sul no estado da Bahia registrou fortes chuvas em cerca de 32 municípios, devido a um ciclone tropical que se formou no oceano Atlântico. 29 cidades declararam situação de emergência, enquanto outras três se encontram em estado de calamidade.

As pancadas d'água foram intensas especialmente no bairro Nova Alegria, na cidade de Itamaraju, onde três pessoas morreram soterradas após o desabamento de seis imóveis. De acordo com a MetSul Meteorologia, o município registrou, só ontem, o volume de 450 mm. Internautas compartilharam fotos e vídeos do acontecido nas redes sociais:





Na manhã desta quinta, o governador do estado, Rui Costa (PT) garantiu que o governo seguirá com a força-tarefa para auxiliar os municípios que sofreram com as chuvas.

A repercussão da emergência climática na Bahia comoveu muitas personalidades da internet. O influencer Felipe Neto movimentou doações para auxiliar as famílias que perderam seus pertences no bairro de Nova Alegria. Após pedir a ajuda de seguidores em suas redes sociais, ele afirmou ter doado cerca de R$ 100 mil para famílias locais e compartilhou chaves pix atribuídas a pessoas que precisam de doações. O influenciador ainda fez uma postagem falando diretamente ao governador do estado: "Por favor, assuma o resgate e auxílio URGENTE das pessoas!".

Por favor governador @costa_rui , o senhor me segue aqui e sei q verá isso.



O povo do sul do seu estado está morrendo pelas enchentes.



Nova Alegria, Jucuruçu e cidades da região precisam desesperadamente de socorro.



Por favor, assuma o resgate e auxílio URGENTE das pessoas!!! pic.twitter.com/2rPHWjXix0 — Felipe Neto (@felipeneto) December 10, 2021













O humorista Whindersson Nunes também se compadeceu pela situação das famílias de Nova Alegria. "Galera do extremo sul da Bahia, o que está acontecendo por aí e o que pode ser feito?", postou no Twitter.

*Matéria em atualização