Reprodução: Redes Sociais Corpo de Bombeiros em busca pelo avião bimotor

O Corpo de Bombeiros do Rio informou nesta quinta-feira que irá estender por mais sete dias as buscas pelos tripulantes do bimotor que caiu na região entre Ubatuba (SP) e Paraty (RJ) . O copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, e o empresário Sérgio Alves, de 45, estão desaparecidos desde o dia do acidente, em 24 de novembro.

As operações seriam encerradas nesta quinta-feira, após 15 dias de trabalho na região da Costa Verde , mas após apelos feitos pela mãe do copiloto, Ana Regina Agostinho, e pela namorada dele, Thalya Viana, autoridades pediram à corporação a extensão do prazo.

Na quarta-feira, Thalya fez uma publicação implorando para que os Bombeiros dessem continuidade ao trabalho de resgate. Segundo a jovem, após 15 dias apenas a equipe de Paraty daria continuidade às operações, com redução de contingente e de equipamentos.

Thalya argumentou que, por causa do mau tempo, a equipe havia perdido dois dias de trabalho. Ela pediu que os seguidores ajudassem a fazer o apelo chegar ao governador Claudio Castro e ao presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). Em atendimento ao apelo, o deputado estadual fez a solicitação ao comandante-geral dos Bombeiros.

Em nota enviada à imprensa nesta tarde, a corporação confirmou a extensão do prazo e afirmou que os militares seguem mobilizados com auxílio de aeronaves, embarcações, moto aquáticas e mergulhadores. "A operação conta com apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). As equipes fazem uma varredura do fundo do mar com o uso de um Side Scan", diz a nota.