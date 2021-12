Dezembro é um mês que reserva sempre grandes oportunidades para os apaixonados por jogos lotéricos. Além do sorteio da Mega da Virada , o período também reúne uma das oito semanas extraordinárias do calendário de jogos da Mega-Sena , em que são realizados três sorteios (ao invés de dois) da principal loteria do país.

A Mega Semana de Natal começa oferecendo, já no primeiro sorteio do ciclo, um super prêmio de R$ 37 MILHÕES para uma aposta vencedora no jogo. As apostas para o próximo sorteio da Mega-Sena podem ser realizadas a qualquer hora e lugar com o Mega Loterias , site especializado em apostas nas loterias pela internet.

Como apostar online na Mega-Sena

Apostar com o Mega Loterias é fácil, rápido, divertido e muito vantajoso. Com a opção de aposta online, o jogador não precisa se deslocar até uma casa lotérica e enfrentar filas para jogar na sua loteria preferida, economizando assim tempo e dinheiro. Além disso, no site há diversas opções de bolões exclusivos da Mega, que garantem até 840x mais chances de ganhar na principal loteria do país.

Agora, para fazer a sua fezinha da maneira tradicional, o apostador deve escolher de 6 a 15 números em um universo de 60 disponíveis no volante virtual do site, através da modalidade de aposta Monte Seu Jogo . Nessa opção, o jogador consegue selecionar os números de sua preferência e realizar jogos simples - a partir de R$ 6 - ou adquirir dezenas extras para potencializar suas chances de acerto.

Quando acontecem os sorteios da Mega-Sena

Como dissemos anteriormente, a Mega Semana de Natal terá seu primeiro sorteio realizado nesta terça-feira, às 20h (horário de Brasília). Com os mesmos horários de sorteio, os próximos concursos da Mega-Sena serão realizados na quinta-feira (9) e no próximo sábado (11).

Caso o primeiro sorteio termine sem vencedores na faixa principal, o prêmio será acumulado para o próximo concurso da loteria e assim sucessivamente.

Último resultado da Mega-Sena

O último sorteio da Mega-Sena (concurso 2434) oferecia R$ 16 milhões de prêmio estimado, mas acabou terminando sem vencedores na faixa principal. Apesar disso, o evento teve 37 apostas premiadas na quina, contempladas com cerca de R$ 75 mil cada, e 3.663 jogos premiados com a quadra, totalizando pouco mais de R$ 1 mil para cada apostador.

Como não houve vencedores, o prêmio acumulou e subiu para a próxima edição, que reserva até R$ 37 milhões para quem acertar os seis números da Mega.