O tempo nesta sexta-feira (03) tende a ser fresco e com algumas nebulosidades durante o dia. O sol ainda deve aparecer entre as nuvens e elevar as temperaturas. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 25ºC.

Os ventos úmidos do oceano que devem causar bastante nebulosidade na capital paulista, mas não há previsão de chuva significativa na cidade. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 50% e 95%.