Reprodução O Globo Janela destruída em troca de tiros durante assalto a ônibus em São Gonçalo

Uma tentativa de assalto na rodovia RJ-106, altura do Engenho do Roçado, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, terminou com uma passageira morta e outros dois feridos na manhã desta sexta-feira. Um ônibus da Viação Amparo, que vinha de Maricá, foi abordado por criminosos e, de acordo com testemunhas, um policial — um subtenente da Polícia Militar — à paisana reagiu e houve uma intensa troca de tiros. O ônibus havia saído de Itaipuaçu em direção ao Castelo, no Centro do Rio. De acordo com as primeiras informações, os criminosos levaram os celulares das vítimas.

A passageira Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, morreu na hora, atingida no tórax, e outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres, que fica em São Gonçalo. O policial, de 54 anos, está entre os atingidos e foi internado. A outra vítima, de 33 anos, que foi baleado em uma das pernas.

O gerente de linha 4146-D (Itaipuaçu x Castelo) Cláudio Figueiredo contou que o ônibus saiu de Maricá pouco depois das 4h20m. Na condução havia 38 pessoas. De acordo com Figueiredo, pouco depois das 5h, o motorista relatou que parou para pegar dois passageiros que estavam na passarela do Engenho do Roçado. O ônibus deveria chegar no Rio pouco depois das 6h.

"Eles pararam o ônibus como passageiros normais. O motorista conta que eles deram R$ 100 para as duas passagens. Como ele não tinha o troco, já que boa parte dos passageiros usam cartão RioCard, ele disse que pediu que eles passassem e depois receberiam o troco. Assim que eles passaram foi anunciado o assalto", contou ele.

O homem declarou, ainda, que o motorista havia afirmando que um dos criminosos, após o tiroteio, o ameaçara:

"Um dos homens do assalto foi baleado. Na saída ele estava mancando e apontou a arma para o motorista. Toda a ação foi gravada. Infelizmente, perdemos uma passageira."

O ônibus passou por uma perícia na manhã desta sexta-feira na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI). Marcas de tiros e sangue podem ser vistas no coletivo. Objetos dos passageiros ainda estão dentro do ônibus.

Segundo Magno Iesus Cardoso de Araújo, gerente operacional da Viação Nossa Senhora do Amparo, o condutor do veículo está abalado com a situação.

"O motorista está em estado de choque. Eles apontaram a arma para a cabeça dele para abrir a porta."

A DHNSGI afirmou que equipes da unidade está procurando em hospitais da região, como o Hospital estadual Azevedo Lima, em Niterói; o Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e o Hospital municipal Conde Modesto Leal Júnior, em Maricá, atrás de homens que possam ter dado entrada baleados.