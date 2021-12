Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

Com as temperaturas mais amenas, a quinta-feira (02) é marcada pela presença do sol durante todo o dia na capital. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 17ºC e a máxima de 25ºC.

Durante a madrugada, as temperaturas ficam abaixo dos 20ºC, ao decorrer do dia, o termômetro aumenta. Além disso, não há previsão de chuva nesta quinta. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 55% e 95%.