Reprodução Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República

O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot decidiu junto ao Podemos aidar a sua filiação ao partido para 2022.



A decisão foi estratégica e aconteceu após conversa com o líder do partido no senado Alvaro Dias, para anunciar filiações importantes nos próximos meses, mantendo a legenda em evidência.

"Combinei com ele nesse domingo pra deixar para o próximo ano. Teremos ainda o Deltan (Dallagnol) em dezembro. Achamos melhor deixar para o próximo ano", disse Alvaro Dias em entrevista para o Metrópoles.

Rodrigo Janot está aposentado do Ministério Público Federal desde abril 2019. Residente do Distrito Federal, Janot foi Procurador-Geral da República entre 2013 e 2017 e pretende concorrer a uma vaga de Deputado Federal.