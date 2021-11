Apenas mais três dias. Até a próxima terça-feira (30), apostadores terão a oportunidade de apostar no maior sorteio da história das loterias nacionais - da Mega da Virada de R$ 350 MILHÕES - com 20% de bônus da promoção exclusiva do Mega Loterias, site especializado em apostas lotéricas pela internet.

Agência Brasil Aposte na Mega da Virada e ganhe bônus

A Mega Friday da Virada é a promoção que, muito mais do que um simples desconto, tem como principal objetivo garantir aos apostadores do site mais chances de vencer na loteria mais famosa do Brasil. Quer entender como tudo isso funciona? Continua aqui que a gente te explica.

Aposte online na Mega da Virada 2022

As apostas para a Mega da Virada estão disponíveis no Mega Loterias . Por lá, o apostador consegue jogar do jeito mais tradicional, selecionando os seus números da sorte em uma espécie de volante virtual, ou pode optar por concorrer ao super prêmio através de jogos estratégicos elaborados por especialistas em loterias, que são os bolões da Mega da Virada .

Como funciona a Mega Friday da Virada?

A Mega Friday da Virada é a promoção do Mega Loterias criada exclusivamente para o maior sorteio lotérico de todos os tempos, a Mega da Virada de 2021 . Nela, serão contemplados com 20% de bônus (sobre o valor total da compra) todos os apostadores que realizarem compras (ou pedidos) acima de R$ 100 para o próximo concurso especial da Mega-Sena.

Como ativar os meu bônus?

É importante ressaltar que os bônus são válidos apenas para pedidos acima de R$ 100 - exclusivamente - para a Mega da Virada. Ou seja, não será considerado o histórico cumulativo de compras para concessão do bônus. Seguindo esses passos, o jogador terá os bônus liberados automaticamente assim que o pagamento da aposta for confirmado.

Como usar meu bônus?

Uma das principais vantagens da promoção é a possibilidade de usar o bônus adquirido de diferentes maneiras. Isso porque o valor de bônus não expira da conta do usuário e o valor pode ser utilizado para apostas em qualquer loteria. Quer saber mais sobre a promoção? Confira o regulamento completo .