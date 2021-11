Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo em São Paulo

Devido aos ventos úmidos vindos do litoral, o sábado (27) deve começar nublado e chuvoso. No entanto, ao decorres do dia, o sol aparece e eleva as temperaturas na capital. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 19ºC e a máxima de 28ºC.

Não há previsão de chuva durante a tarde e a noite neste sábado. A umidade do ar em São Paulo deve oscilar entre 35% e 95%.