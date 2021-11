Reprodução Aécio Neves, ex-candidato à presidência pelo PSDB, e João Dória, candidato nas prévias do partido

Aliado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) disse nesta quarta-feira que após as prévias o PSDB deve “juntar os cacos” em busca da unidade no partido. Com a suspensão da votação no último fim de semana por falhas no aplicativo, Aécio acredita que a consulta deve terminar até o próximo domingo e que o problema será transformado em “um grande aprendizado”.

A disputa entre Eduardo Leite e o governador de São Paulo, João Doria, se acirrou na reta final das prévias que indicarão o candidato para a disputa presidencial em 2022. O ex-senador Arthur Virgílio corre por fora. Aécio disse ser “natural” um momento de maior ou menor acirramento, mas defendeu a unidade do partido.

"A tendência é que nós compreendamos que a unidade do partido é essencial para qualquer disputa dessa magnitude. Sem ela nós não vamos a lugar nenhum. Vamos esperar, portanto, que o processo se der da forma mais transparente e eficiente possível e aí vamos catar e juntar os cacos no final para que o PSDB possa reencontrar a sua unidade", disse Aécio ao GLOBO.

Ainda segundo o deputado mineiro, há “uma preocupação geral” em relação à imagem do partido.

"O que nós esperamos é que esse processo possa ser concluído, precisa ser concluído. A nossa expectativa é que se encontre os caminhos pra isso, e que a manifestação da maioria do partido possa prevalecer. A preocupação é geral, infelizmente ocorreu isso", disse Aécio, defendendo transparência e eficiência no processo de escolha do candidato.

Nesta quarta-feira, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves deu um prazo de dez dias para que a legenda explique a suspensão das prévias ocorrida no último domingo.

A direção do partido ainda não definiu a empresa que vai concluir o processo de votação. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, disse que o plano é fechar o contrato com a empresa nesta quarta para retomar as prévias.