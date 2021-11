Reprodução/S7 Airlines Voo partiu do Egito e tinha a Rússia como destino

Um passageiro a bordo de um vôo do Egito para a Rússia supostamente se matou no banheiro do avião, forçando um pouso de emergência no Cairo.

O russo Alexander Dokshin, de 48 anos, foi encontrado inconsciente dentro do banheiro logo depois que o vôo da S7 Airlines decolou de Sharm el-Sheikh para a cidade russa de Samara.

A tripulação da aeronave arrombou a porta do banheiro e encontrou o corpo de Dokshin. O capitão então pediu por ajuda médica a bordo, o que causou pânico entre os passageiros.

Um médico que estava a bordo tentou manter o homem vivo com técnicas de reanimação cardiopulmonar, mas assim que o avião pousou no Cairo ele foi declarado morto.

"Três membros de equipe médica, incluindo um reanimador, estavam presentes no voo e forneceram reanimação cardiopulmonar até a aterrissagem da aeronave", disse a S7 em comunicado oficial via porta-voz.