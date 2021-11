Reprodução/ Revista Fórum Olavo de Carvalho

O astrólogo Olavo de Carvalho, tido como o "guru" do presidente Jair Bolsonaro, não deixou o Brasil com um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). É isso o que garante o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior.

Em uma nota divulgada nas redes sociais, ele afirma que "a FAB repudia e não aceita a suposição de que teria participado de algum transporte de passageiro de maneira irregular ou oculta".

Baptista Junior também apontou que "todos os atos da Instituição são balizados pela observância às leis e sob a ótica da transparência". Por fim, alegou que a "divulgação de inverdades, sem a devida apuração, deve ser combatida, por contribuir para a desinformação da sociedade".

Olavo de Carvalho estava internado desde agosto em São Paulo e deixou o país repentinamente, logo após ser intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito que investiga a existência de uma milícia digital que desacredita as instituições democráticas.

O retorno aos EUA foi informado por ele mesmo, na terça-feira. "A coisa foi tão rápida que eu não pude nem me despedir do pessoal do hospital onde eu estava, que já não era o InCor, era um hospital particular. Eu não fui escondido de ninguém, simplesmente tinha assim: 'Embarca agora, ou esqueça, não vai ter outro voo para você'. Eu fui, entrei no avião e viemos para cá", apontou Olavo.

A suspeita do guru ter deixado o país com um voo da FAB foi levantada pela escritora Daniela Abade, que apontou indícios de que Olavo deixou o Brasil no mesmo avião que levou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, aos EUA. Diante da afirmação, os deputados federais Paulo Teixeira e Jorge Solla, ambos do PT, anunciaram a intenção de pedir uma investigação sobre as denúncias.