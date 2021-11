Reprodução/Twitter Marcas de tiro que partiram de dentro do carro do empresário

Um empresário reagiu a um assalto após um suspeito tentar roubar o seu relógio Rolex na Avenida Silva Jardim, em Curitiba, na última quinta-feira (18).



O homem foi atingido por três em cima de uma moto, que acabou batendo contra um carro. Ele morreu no local.

Segundo as informações, o suposto assaltando seria membro da Gangue do Rolex, especializada em assaltos de relógios de grandes valores em diferentes estados do país.

O Corpo de Bombeiros do Paraná informou que o suspeito foi atingido no rosto, na cabeça e nas costas. O empresário que efetuou os disparou tem porte de armas.