Fim de ano chega e muita gente não abre mão de acreditar na sorte e apostar na Mega da Virada . É o sorteio mais esperado do ano e representa também a última oportunidade para aqueles que desejam mudar de vida através das loterias.

ESTADÃO CONTEÚDO Mega-Sena

Tradicionalmente a Mega da Virada é responsável pela entrega dos maiores prêmios lotéricos. Porém, o próximo concurso especial da Mega-Sena reserva R$ 350 MILHÕES - o maior prêmio da história das loterias nacionais - para uma ou mais apostas vencedoras.

A aposta na Mega da Virada já pode ser realizada no Mega Loterias , site especializado no ramo lotérico que já entregou mais de R$ 1,3 milhão em prêmios das principais loterias, a maioria deles através dos BOLÕES EXCLUSIVOS.

Através da combinação de diferentes estratégias de jogo (como fechamentos, desdobramentos, entre outras) que compõem os bolões disponibilizados pelo site, o apostador garante ESTATISTICAMENTE mais chances de ganhar na loteria e ainda sai economizando ao dividir o custo total da aposta com os demais participantes do grupo.

Participe da Mega Friday da Virada

Já foi dada a largada para a Mega Friday da Virada , a promoção exclusiva do Mega Loterias (para todo o mês de novembro) que garante 20% de BÔNUS sobre as compras acima de R$ 100 para o próximo concurso especial da Mega da Virada realizadas no site.

Vale ressaltar que a promoção é válida somente para compras acima de R$ 100 na Mega da Virada 2022, seja através dos bolões estratégicos e/ou do Monte Seu Jogo (opção de aposta com a mesma dinâmica de aposta das lotéricas tradicionais, através de volante virtual).

Os bônus são ativados assim que o pagamento da aposta for confirmado e o melhor: o valor não expira da conta do usuário e pode ser utilizado pelo apostador na loteria de sua preferência. Confira o regulamento completo no site e participe!