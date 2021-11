Reprodução/ Twitter @AsasDaReflexao Empresa não descarta a possibilidade de incêndio criminoso





Mais de 35 ônibus foram queimados após um incêndio atingir a garagem da empresa Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL), na Vila Casoni, em Londrina, no Paraná. O fogo tomou conta do local na tarde desta segunda-feira (15) e a fumaça pôde ser vista de diversos pontos da cidade.



Segundo a Folha de Londrina, não há relatos de feridos com o incêndio. Funcionários da empresa, como motoristas que estavam de folga, foram ao local tentar retirar os veículos que ainda não foram atingidos.



Informações preliminares obtidas pelo portal também indicam que explosões foram ouvidas por moradores, mas os bombeiros já atuam no local. A corporação recebeu o chamado por volta das 17h50 e foi atender a ocorrência. Com cinco caminhões, os bombeiros atuam para controlar o fogo e resfriar o muro, a fim de evitar que as chamas se alastrem para o lado de fora.

Leia Também



O tráfego nas ruas próximas à área também foi bloqueado pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU).







Ainda não se sabe o que provocou o incêndio, mas a TCGL não descartou a possibilidade de que seja criminoso. De acordo com a RPC Londrina, a empresa se comprometeu a tentar atender todas as linhas nesta terça-feira (16).