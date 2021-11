Muita gente já está de olho na Mega da Virada 2022. O principal evento lotérico do ano está se aproximando e tem movimentado cada vez mais apostadores. E não é por menos, já que a próxima edição detém o maior prêmio da história das loterias nacionais, estimado em R$ 350 MILHÕES.

Agência Brasil Mega da virada com bônus? Só no Mega Loterias

+ Aposte na Mega da Virada R$ 350 milhões e ganhe 20% de BÔNUS em compras acima de R$ 100

A tradicional aposta de final de ano ficou muito conhecida por seus prêmios astronômicos, que acabam ocasionando também longas filas nas agências lotéricas de todo o país. No entanto, foi-se o tempo em que era preciso se deslocar até uma casa lotérica para jogar na loteria. Com o Mega Loterias , a aposta na "Mega das Megas" pode ser garantida a qualquer hora e lugar!

Mas as vantagens de apostar online não param por aí. Para estar bem preparado para escolher os possíveis números vencedores, fique atento a todas as dicas deste texto.

Como aumentar minhas chances na Mega da Virada?

As chances de ganhar na Mega da Virada, assim como nos demais concursos regulares da Mega-Sena, estão em 1 para pouco mais de 50 milhões. A probabilidade pode até ser considerada baixa, mas considera apenas uma aposta simples (6 dezenas).

A cada dezena adicionada no volante, as chances do apostador são melhoradas. Porém, o custo da aposta também aumenta à medida que novos números são adicionados.

Agora, para garantir estatisticamente mais chances de premiação sem grandes custos adicionais, a escolha do apostador deve ser pelos Bolões do Mega Loterias , jogos estratégicos compostos por diferentes técnicas (como fechamentos, desdobramentos, entre outras) que aumentam a assertividade das apostas.

O site disponibiliza 35 opções de jogos variados - a partir de R$ 10 - para a próxima Mega da Virada e dá para concorrer com até 48.908 vezes mais chances!

Participe da Mega Friday da Virada!

A temporada de grandes descontos já chegou ao Mega Loterias e tem promoção exclusiva! Na Mega Friday da Virada , os apostadores que realizarem compras acima de R$ 100 (em apostas na Mega da Virada), serão automaticamente contemplados com um BÔNUS de 20% sobre o valor total da compra.

Além de concorrer ao MAIOR PRÊMIO DA HISTÓRIA das loterias nacionais, o apostador ainda ganha bônus para usar em novas apostas no Mega Loterias!