Reprodução Presidente Jair Bolsonaro em transmissão ao vivo nas redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou em suas redes sociais que irá antecipar o horário da sua tradicional live de quinta-feira, para não disputar audiência com o jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

Na sua conta do Facebook e do Twitter, ele escreveu que "excepcionalmente, em virtude do jogo Flamengo X Bahia (19h), nossa live de hoje será às 18h". As transmissões ao vivo pela internet são uma tradição desde o início do governo, e raramente são canceladas ou ocorrem noutro horário.

Recentemnte, Bolsonaro foi punido pelo Facebook. A rede social disse que não aceita a alegação do presidente de que vacina contra Covid-19 pode matar.