Incomparável. Assim é a Mega-Sena, a loteria responsável pela entrega dos maiores prêmios da história das loterias nacionais. Agora, com valor de prêmio digno de sorteio especial, a Mega-Sena pode contemplar uma aposta vencedora no próximo concurso (2427) com um super prêmio de R$ 90 MILHÕES .

Agência Brasil Mega-Sena

Os sorteios da Mega são realizados sempre às 20h (horário de Brasília), mas quem ainda não apostou, não precisa se lamentar e muito menos sair de casa para participar! No Mega Loterias , a aposta pode ser realizada a qualquer hora e lugar, sendo necessário apenas um computador ou celular para jogar!

Vale ressaltar que, caso uma aposta acerte as seis dezenas da Mega-Sena acumulada, o prêmio entregue será o segundo maior da loteria em 2021. À frente deste está somente o concurso 2376, que contemplou, em 29 de maio, duas apostas vencedoras na Mega com o prêmio principal de R$ 100 milhões.

Quanto custa fazer uma aposta na Mega-Sena?

O custo de uma aposta na Mega-Sena varia de acordo com a quantidade de números apostados. No Mega Loterias, o jogo mínimo sai pelo valor de R$ 6 e dá direito à escolha de seis dezenas entre 1 e 60. Caso queira apostar em mais um número, o valor da aposta sobe e vai para R$ 43.

Porém, no Mega Loterias os apostadores também encontram BOLÕES EXCLUSIVOS - a partir de R$ 5 - para jogar na Mega-Sena. Pode até parecer truque de mágica, mas essa modalidade de aposta permite ao jogador concorrer com mais dezenas e, consequentemente, mais chances, mas sem a exigência de grandes esforços financeiros.

Leia Também

Como funcionam os Bolões da Mega-Sena?

Além da combinação de diferentes estratégias de jogo, como fechamentos matemáticos, desdobramentos de apostas, entre outras - que aumentam a assertividade das apostas - esses jogos têm o seu custo total dividido entre os participantes do grupo. Daí a explicação para o sucesso dos Bolões do Mega Loterias, responsáveis pela maior parte dos prêmios lotéricos entregues pelo site.

Um exemplo prático está no Bolão UUBA-SA , com cotas disponíveis a R$ 10. Através desse jogo estratégico, composto pela técnica de desdobramento, o apostador garante matematicamente 378 vezes mais chances de ganhar na principal loteria do país!

Mas a lista de opções é grande e o apostador pode garantir até 1344 vezes mais chances de ganhar na loteria através dos Bolões do Mega Loterias!

Como pagar minha aposta online na Mega-Sena?

Outra vantagem de apostar no Mega Loterias está na variedade nas formas de pagamento. No site é possível pagar pelo jogo com cartão de crédito, débito, transferência bancária, PIX e até utilizando créditos Ame - opções estas que as lotéricas não oferecem. Além disso, o site se responsabiliza por toda a burocracia de registro da aposta, apuração de resultados e resgate do prêmio, caso o usuário seja premiado.