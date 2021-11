Pixabay/Creative Commons Previsão do tempo São Paulo

O dia começa com poucas nuvens, possibilitanto a elevação das temperaturas nesta quinta-feira (04). O Centro de Gerenciamento de Emergências Climátivas (CGE) divulgou que a mínima será de 16°C e a máxima de 28°C.

Sem possibilidade de chuva e com predominância do sol, o dia será mais seco em São Paulo. A umidade do ar oscila entre 35% e 95%.