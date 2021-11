Agência Brasil Mega-Sena pode pagar prêmio de R$65 milhões

O último concurso da Mega-Sena não contemplou nenhum ganhador na faixa principal e por isso, o valor acumulou novamente e subiu para R$ 65 MILHÕES . O sorteio será realizado nesta quarta-feira (3), às 20h (horário de Brasília).

Este é o maior prêmio oferecido pela Mega há exatos 85 dias e 27 concursos! A última vez que isso aconteceu foi em agosto deste ano, no concurso 2398, que coincidentemente também teve R$ 65 milhões de prêmio.

Como se pode notar, ainda que a Mega-Sena tenha sorteios semanais, sempre às quartas e sábados, nem sempre são atingidos valores de prêmio tão expressivos quanto o que será sorteado neste próximo concurso. Então não perca tempo e garanta já a sua participação com o Mega Loterias , site especializado no ramo lotérico que já entregou mais de R$ 1,3 milhão em prêmios!

Como participar

Com o Mega Loterias, a participação nos sorteios pode ser garantida a qualquer hora e lugar. Os apostadores encontram uma variedade de jogos estratégicos ou bolões, com cotas a partir de R$ 5.

Os Bolões do Mega Loterias são elaborados por especialistas em loterias e reúnem diferentes estratégias de jogo - como desdobramentos, fechamentos entre outras - que possibilitam ao jogador concorrer com jogos mais assertivos e que garante matematicamente mais chances de premiação. Veja a seguir algumas dicas de bolões para apostar:

Bolão por R$ 5

Com investimento inferior ao de uma aposta simples, já dá para adquirir uma cota do Bolão YYAB-FS , que pode ser adquirido agora mesmo no site e que já foi premiado. Com 2 fechamentos matemáticos e um total de 12 dezenas jogadas, o bolão garante ao apostador a quadra, se as condições estratégicas forem atendidas, e 12 vezes mais chances de premiação.

Bolão por R$ 15

O Mega Loterias também conta jogos que oferecem chances ainda maiores, como o Bolão UUBC-FA . Adquirindo ao menos uma de suas cotas por R$ 15, o apostador estará garantindo até 579 vezes mais chances de ganhar através de um fechamento matemático de 15 dezenas. O jogo é tão especial que garante a quina, desde que as condições estratégicas sejam atendidas.

Aposte online com o Mega Loterias

Aposta presencial é coisa do passado! No Mega Loterias, os maiores sorteios estão a poucos cliques de distância e você não precisa enfrentar as tradicionais longas filas das casas lotéricas para apostar! Aposte online, a qualquer hora e lugar, de forma rápida e divertida.

Para que ninguém fique de fora dos sorteios, no site você encontra também diversos métodos de pagamento para realizar a sua aposta, como cartão de crédito, boleto, transferência bancária, Pix e até Ame.