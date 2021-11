Roberto Parizotti/FotosPublicas Frio SP

O tempo permanecerá nublado e chuvoso nesta segunda (01), em São Paulo. O portal Climatempo divulgou que a mínima será de 16°C e a máxima de 23°C.

O sol deve aparecer entre as nuvens nas horas mais quentes do dia, provocando a elevação da temperatura. A chuva deixará a umidade do ar mais elevada, oscilando entre 74% e 82%.