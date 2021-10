Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo em São Paulo

A quarta-feira (27) começa ensolarada e termina com pancadas de chuva no fim da tarde em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 24ºC.

Pela manhã, o sol eleva gradativamente as temperaturas, no entanto, no decorrer da tarde aos termômetros caem e favorecem a ocorrência de pancadas de chuva na cidade. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 50% e 95%.