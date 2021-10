Reproduçao TV Globo Mário Neto Ferreira Lourenço, morto com 1 ano por bala perdida

Baleado de raspão em um tornozelo, o menino Théo, de 3 anos, viu o irmão Mário Neto Ferreira Lourenço, de um ano e seis meses, ser atingido e morto com um tiro na barriga, durante um ataque feito por homens armados, na noite desta segunda-feira, em Mesquita, a Baixada Fluminense. Na ocasião, além do pequeno Mário, dois homens também foram assassinados. De acordo com Ivanildo Pinho, de 50, tio-avô das duas crianças atingidas por balas perdidas, Thomas e Mário estavam em um salão cortando cabelo, acompanhados de uma irmã de 14, quando tiros foram disparados.

Impressionado com a cena de violência que assistiu, e a consequente morte do irmão, o menino sobrevivente teve dificuldades para dormir à noite e não está se alimentando direito.

— Queria aproveitar e pedir ajuda para um acompanhamento psicológico para o Thomas e a irmã. Ela está muito abalada, muito triste, sem dormir e sem se alimentar. É uma dor muito grande. Ela presenciou tudo. Ela que socorreu e segurou o Mário nos braços. Muita tristeza. A bala pegou na barriga e chegou a perfurar uma veia do coração. O Thomas fala o tempo todo que mataram o irmão dele, que deram dois tiros. Ele não está comendo e nem dormindo. Só pedimos justiça para o crime não ficar impune — disse Ivanildo Pinho.

Lucas Lourenço, pai do pequeno Mário, esteve no Instituto Médico-Legal de Nova Iguaçu, nesta terça-feira, para liberar o corpo do filho. Bastante abalado ele pediu para não gravar entrevistas com jornalistas.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso, trabalha com a hipótese de que milicianos estejam envolvidos no ataque. Os agentes da DHBF recolheram imagens de câmeras de segurança instaladas próximo ao local do crime para tentar identificar os assassinos. Eles também encontraram cápsulas de pistola calibres 380 e 9 milímetros na área onde a ação ocorreu.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na Rua Maurícia Borges, no Bairro da Jacutinga. Ruan Batista de Souza, de 24 anos, caminhava no local quando um homem encapuzado desceu de um carro vermelho disparando tiros. Ele correu para uma barbearia para tentar escapar e os disparos continuaram. Durante a ação, Mário e o irmão foram baleados enquanto cortavam cabelo.

Ainda segundo informações da polícia, poucos momentos antes, o mesmo veículo teria estacionado na Rua Antônio, no mesmo Bairro, quando um homem usando balaclava desembarcou e disparou contra Renan Batista Felipe Nunes, de 17. Renan morreu na hora.

Renan Batista e o pequeno Mário ainda foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. Thomas, irmão de Mário, foi socorrido no mesmo hospital e conseguiu sobreviver.

Um dos parentes Renan esteve no IML de Nova Iguaçu e disse não entender o que aconteceu.

— Ele estava próximo ao portão e um cara saiu do carro atirando. Era um menino tranquilo. Não entendemos o que aconteceu — disse o familiar.