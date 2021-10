Reproduçao TV Globo Mário Neto Ferreira Lourenço, de 1 ano, morto por bala perdida

Uma bala perdida atingiu e matou Mário Neto Ferreira Lourenço, de um ano e meio de idade, na tarde de segunda-feira (25), no bairro Jacutinga, em Mesquita, na Baixada Fluminense (RJ). O menino estava cortando o cabelo em um salão de barbeiro, com o pai, quando foi atingido pelo disparo.

Mário foi levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada, mas acabou faledendo. No mesmo tiroteio, dois homens morreram: Juan Batista de Souza, de 24 anos, e Renan Felipe Batista Nunes.

Uma outra criança, de 3 anos, também foi ferida por um tiro, que pegou de raspão no tornozelo. Ele foi levado ao hospital e teve alta em poucas horas.

A Polícia Civil tenta identificar o autor dos disparos.



O pai da criança postou em suas redes sociais um texto lamentando a morte do filho.



“Hoje foi meu filho, perdeu a vida cortando cabelo no salão vítima da violência do Estado do Rio de Janeiro. Até quando vamos perder entes queridos? Um ano e seis meses meu príncipe. Senhor, misericórdia. Muita dor na minha alma”, escreveu.