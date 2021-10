Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

O tempo volta a ficar nublado e chuvoso a partir deste domingo (24), em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergência Climáticas divulgou que a mínima será de 14°C e máxima de 24°C.

As chuvas devem começar de formar isolada ainda pela manhã. Durante o decorrer do dia, passam a ocorrer de forma mais generalizada com raios e rajadas de vento. A umidade do ar na capital paulista oscila entre 60% e 95%.