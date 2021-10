Grande dia! A Mega-Sena segue acumulada e pode repassar R$ 26,5 milhões ao apostador que acertar as seis principais dezenas que serão sorteadas neste sábado (23), às 20h (horário de Brasília), no concurso número 2.421 da loteria.

Agência Brasil Prêmio desta semana é de R$ 26,5 milhões

O sorteio desta noite concluirá a Mega Semana da Sorte, uma das oito semanas extraordinárias do calendário anual de sorteios da Mega-Sena. Nelas, os apostadores ganham um sorteio extra da principal loteria do país para apostar. Ou seja, ao invés dos concursos tradicionais às quartas e sábados, são três sorteios da loteria em uma única semana: às terças, quintas e sábados.

Então não perca tempo e aposte já no próximo sorteio da Mega-Sena com quem é especialista no assunto: o Mega Loterias , site especializado no ramo lotérico que já entregou mais de R$ 1,3 milhão em prêmios!

Como apostar online na Mega

A dinâmica de jogo da Mega-Sena é simples e bastante popularizada. Para jogar, o apostador deve selecionar de seis a 15 dezenas entre as 60 disponíveis no volante virtual. A aposta simples na Mega considera os seis números selecionados pelo apostador e tem um custo de apenas R$ 6 no Mega Loterias. A cada dezena adicionada no volante, o custo da aposta também aumenta.

No entanto, existe uma maneira bastante eficaz para o apostador aumentar matematicamente as suas chances de premiação nas loterias, e o mais interessante é que não são necessários grandes investimentos para isso.

Leia Também

Bolões com o melhor custo-benefício do mercado lotérico

No Mega Loterias, o apostador encontra uma variedade de jogos estratégicos, exclusivos e democráticos: para todos os tipos de gostos e bolsos. Através de um conjunto de técnicas de jogo consagradas no universo lotérico, os Bolões possibilitam a união de várias apostas em uma única, muito mais assertiva e econômica - já que o custo da aposta é dividido com os demais participantes do grupo.

Funciona basicamente assim: as cotas de Bolões do Mega Loterias ficam disponíveis até a hora do sorteio. Quanto mais cotas o apostador comprar, maior será a sua fatia do prêmio caso a aposta do grupo seja contemplada.

Aposte com segurança

Para garantir a segurança nas apostas, o site adota as mesmas medidas digitais de proteção utilizadas por bancos e pelos principais sites de e-commerce do mundo.

Além disso, em caso de premiação, há outra grande vantagem para os apostadores do site. O Mega Loterias garante a conferência de todos os resultados e informa os participantes premiados a cada sorteio através do e-mail cadastrado.

E sempre que tiver prêmios em seu saldo, o apostador pode solicitar o crédito em conta junto ao Mega Loterias , indicando os dados bancários para receber o valor solicitado. Basta solicitar o resgate no menu do cliente, seguir os passos indicados e receber seu prêmio em casa!