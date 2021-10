Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo em São Paulo

O tempo continua frio pela manhã, mas a chegada do sol ajuda a elevar as temperaturas nesta sexta-feira (22). O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 13ºC e a máxima de 25ºC.

Apesar da nebulosidade no começo do dia, o sol prevalece em São Paulo. Além disso, não há previsão de chuva e a umidade do ar em São Paulo deve oscilar entre 40% e 90% nesta sexta.