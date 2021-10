Reprodução/TV Globo Polícia troca tiros e atinge suspeitos em perseguição em morro na Zona Norte do Rio

Uma operação realizada por policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) na comunidade do Faz Quem Quer, na Zona Norte do Rio de Janeiro , deixou cinco suspeitos baleados após o confronto.

Segundo a polícia, todos os cinco atingidos pelos tiros foram resgatados pelo grupamento aero-móvel da PM e levados ao hospital.

O helicóptero da TV Globo sobrevoava a comunidade, em Rocha Miranda, quando viu um grupo aparentemente em fuga por trilhas no alto do morro, em uma região de mata.

Pouco depois, os agentes já estavam no local e foram flagrados pelas câmeras disparando contra os suspeitos. Não há informações de policiais feridos.

A polícia militar informou que a ação foi iniciada com a intenção de combater roubos de carga, veículos e desobstruir vias na região do Faz Quem Quer. Foram apreendidos rádios transmissores, três pistolas, um revólver e três granadas.