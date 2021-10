Reprodução Barco com turistas naufraga no Pantanal

O naufrágio de um barco-hotel no rio Paraguai, no Pantanal de Mato Grosso do Sul , deixou sete pessoas desaparecidas nesta sexta-feira (15). Até o momento, 14 pessoas já foram resgatadas e não há confirmação de mortos.

Cerca de 12 mergulhadores de Campo Grande, a 415 km de Corumbá, foram enviados para ajudar no resgate das vítimas. Oficiais da cidade às margens do rio também foram chamados e participaram das buscas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os passageiros da embarcação são de Rio Verde, em Goiás.

A Marinha recebeu a informação do naufrágio às 14h de hoje, que ocorreu a cerca de 10 km de Corumbá.

Nesta sexta, o Mato Grosso do Sul foi atingido por temporais com trovoadas e fortes ventos, que ultrapassavam os 90 km/h. A chegada de uma frente fria fez com que um temporal de poeira atingisse a região. Imagens compartilhadas na internet mostram o céu sendo tomado por uma nuvem marrom, fazendo o dia virar noite em diversas cidades.