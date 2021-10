Reprodução Ladrão tropeça ao descer de moto

O acaso impediu que um ladrão assaltasse duas mulheres na tarde de ontem (5), em Fortaleza. Segundo o G1, na tentativa de roubar um celular, ele se atrapalhou, quase caiu, e acabou indo embora.

O homem chegou na garupa de uma moto em um estabelecimento onde duas mulheres conversavam na porta. Ao descer do veículo, ele tropeçou na calçada, perdeu o chinelo, foi mordido na canela pelo cachorro e desistiu de praticar o crime.

As imagens foram registradas por uma câmera de segurança. A tentativa de crime aconteceu na Avenida Prefeito Evandro Ayres de Moura, no bairro Mondubim.

Assim que o cachorro avançou no assaltante, uma das mulheres saiu correndo do local. O assaltante teve tempo de recuperar o chinelo perdido no tropeção e sair caminhando tranquilamente. Comerciantes da região alertaram para o grande número de assaltos que vem acontecendo nos comércios.

A Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará está apurando o caso.