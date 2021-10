Londres, Inglaterra

O metrô de Londres é chamado de Tube ou Underground, e é o mais antigo do mundo, tendo sido inaugurado em 1863. O metrô londrino tem preços variáveis, além de um passe unitário que pode funcionar de maneira ilimitada por todo o dia. Na capital inglesa utiliza-se o Oyster Card, um cartão recarregável que funciona também nos ônibus da cidade. Ele conta com duas modalidades: pay as you go (paga conforme usa) ou por períodos, como semanal ou mensal