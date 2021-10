Ganhar na loteria é um sonho para boa parte dos brasileiros. Mas fato é que, por mais óbvio que isso possa parecer, só podem sonhar com grandes prêmios lotéricos aqueles que apostam nas loterias. E nesta quarta-feira (06), às 20h (horário de Brasília) haverá uma nova grande oportunidade para os apostadores: a Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 35 milhões em prêmios no concurso 2416!

E você já consegue garantir online a sua participação para o próximo sorteio da Mega com o Mega Loterias . Seja com os seus números da sorte ou através dos Bolões estratégicos que aumentam as chances de premiação, no site especializado em jogos lotéricos você garante a sua aposta em cinco minutos, podendo jogar a qualquer hora e lugar.

Lembrando que o prêmio máximo da Mega-Sena vai para quem acertar os seis números que serão sorteados no concurso 2416. Porém, dá para mirar prêmios bem altos também em outras faixas de premiação, como na Quina (5 acertos) e na Quadra (4 acertos).

Como apostar

Boa parte dos apostadores já sabem que, para concorrer na Mega-Sena com os próprios números, basta o jogador escolher de 6 a 15 dezenas dentre as 60 disponíveis no volante. A modalidade de aposta Monte Seu Jogo , do Mega Loterias, oferece aos apostadores exatamente a mesma dinâmica de jogo praticada nas lotéricas tradicionais, porém, com toda a praticidade que só apostas online podem proporcionar.

Um dos grandes diferenciais do site está nos Bolões do Mega Loterias. Com um investimento de apenas R$ 5 já é possível garantir participação em um jogo mais assertivo, elaborado por um especialista em loterias e que aumenta estatisticamente as chances de premiação!

Seguro e simplificado

Apostar nas loterias é divertido, mas o apostador também precisa se sentir seguro na hora de realizar um jogo ou, quem sabe, na hora de resgatar seu prêmio! No Mega Loterias os apostadores contam com um processo 100% seguro e totalmente transparente, onde são comunicados sobre cada detalhe do processo de aposta. Além disso, o site adota as mesmas medidas de segurança digital utilizadas por bancos e pelos principais sites de e-commerce do mundo.

Em caso de premiação, há outra grande vantagem para os apostadores do site: o Mega Loterias confere todos os resultados e informa os participantes premiados a cada sorteio através do e-mail cadastrado.

Sempre que tiver prêmios em seu saldo, o apostador pode solicitar o crédito em conta junto ao Mega Loterias, indicando os dados bancários para receber o valor solicitado. Basta solicitar o resgate no menu do cliente, seguir os passos indicados e receber seu prêmio em casa!