A quinta-feira terá manhã gelada e tarde nublada na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 24ºC.

O sol aparece entre as nuvens e eleva as temperaturas para acima dos 20ºC no período da tarde. Apesar do tempo nublado, não há previsão de chuva para esta quinta. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 45% e 90%.