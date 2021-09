Reprodução/Facebook MTST MTST protesta contra a fome em frente à mansão de Flávio Bolsonaro

O Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST) realiza na manhã desta quinta-feira (30) um protesto na rua do condomínio de luxo onde fica a mansão do senador e filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). A pauta principal é a fome no Brasil.







O local escolhido é simbólico, já que Flávio Bolsonaro desembolsou R$ 6 milhões pela mansão. O ato foi compartilhado nas redes sociais pelo pré-candidato ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL).

URGENTE! O MTST faz manifestação agora na mansão de R$6 milhões de Flavio Bolsonaro. Enquanto o povo está na fila do osso, a família Bolsonaro esbanja luxo com dinheiro duvidoso. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 30, 2021

"Enquanto o filho do Bolsonaro está comprando, de forma no mínimo duvidosa, uma mansão de mais de R$ 6 milhões, o povo brasileiro está na fila do osso, está voltando a cozinhar à lenha por causa do preço do botijão de gás. É por isso que o MTST está fazendo essa manifestação, que dá sequência ao ato que o movimento já havia feito na Bolsa de Valores", diz Boulos, que é coordenador do MTST.​

Ocupamos a mansão da rachadinha! Enquanto o povo vai atrás de ossos para se alimentar, o Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, esbanja uma mansão de R$6 milhões. #TaTudoCaro #ACulpaÉDoBolsonaro #MTST pic.twitter.com/QrRKFyZylD — MTST (@mtst) September 30, 2021