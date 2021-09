Divulgação Agentes da Polícia Federal

Uma operação da Polícia Federal em São Paulo recuperou duas garrafas de vinho que pertencem ao Ministério das Relações Exteriores. Raros, os rótulos são avaliados em R$ 60 mil.

Segundo o G1, os policiais foram às ruas nesta sexta-feira (24) para cumprir mandados em busca de um Petrus Pomerol Grand Cru, safra 1980, avaliado em R$ 25,7 mil, e um Ia Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, safra 1995, avaliado em R$ 31.868.

As garrafas eram mantidas em uma adega do MRE. O furto foi notado em agosto, após uma conferência. Os policiais conseguiram identificar o autor do crime, mas seu nome não foi revelado. Segundo a PF, ele vendeu os vinhos e indicou o endereço do receptador.